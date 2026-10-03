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04 ottobre 2026 alle 00:20

Oggi apre al pubblico l’archivio storico dei Cappuccini sardi 

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Oggi alle 16.30, nel convento dei Cappuccini in viale S. Ignazio da Laconi a Cagliari, in occasione degli 800 anni dalla morte di S. Francesco, nel convento dei Cappuccini viale S. Ignazio da Laconi n. 90 sarà presentato l’Archivio storico della Provincia dei frati minori cappuccini di Sardegna e Corsica, bene culturale tutelato dalla Soprintendenza archivistica della Sardegna, del quale i visitatori potranno apprezzare alcuni dei pezzi più pregiati, per l’occasione eccezionalmente esposti al pubblico.

L’iniziativa “La presenza secolare dei francescani in Sardegna” sarà aperta dai saluti di padre Gian Luca Longobardi, ministro provinciale dei frati minori cappuccini di Sardegna e Corsica, e di Maura Picciau, soprintendente archivistica della Sardegna. Seguiranno gli interventi di padre Tarcisio Mascia (“Le origini dei frati minori cappuccini in Sardegna”), fra Dorian Soru (“L’archivio storico dei frati minori cappuccini di Sardegna e Corsica”) e Valerio Luca Floris (“La tutela e la valorizzazione degli archivi ecclesiastici”). Le conclusioni saranno sviluppate da padre Fabrizio Congiu, vicario provinciale dei frati minori cappuccini di Sardegna e Corsica. L’evento e l’esposizione sono aperti al pubblico gratuitamente e senza prenotazione. La manifestazione fa parte del programma della “Domenica di Carta”, iniziativa del ministero della Cultura finalizzata a promuovere gli archivi, patrimonio culturale nazionale.

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