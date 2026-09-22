Nuovo test per gli autobus nella rotatoria 

Continuano le prove per la nuova rotatoria di piazza d’Armi. Ieri mattina gli operai del Comune hanno effettuato il primo test della viabilità per i bus, spegnendo per alcuni minuti i semafori per verificare il funzionamento del futuro incrocio. La simulazione ha consentito di individuare subito un aspetto da perfezionare: la manovra degli autobus che, scendendo da viale Buoncammino, devono imboccare viale Merello. Un’indicazione utile per rimodulare il tracciato prima dell’entrata in funzione della rotatoria attesa da anni. La prova è stata effettuata senza utilizzare tutti i new jersey necessari, le barriere che serviranno a delimitare in via sperimentale la rotatoria e a indirizzare i flussi di traffico. L’obiettivo era verificare sul campo la nuova organizzazione della circolazione, individuando tutti i necessari correttivi prima della sistemazione definitiva. Nelle prossime ore si procederà dunque a una rimodulazione della rotatoria, tenendo conto delle indicazioni emerse dalla prima prova di ieri. Soltanto dopo gli aggiustamenti sarà possibile verificare nuovamente la funzionalità dell’intervento. La nuova disciplina della circolazione entrerà in funzione con il posizionamento dei new jersey e lo spegnimento dei semafori. Per piazza d’Armi si avvicina così una trasformazione attesa da anni, con l’obiettivo di rendere più fluido il traffico. ( ma. mad. )

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