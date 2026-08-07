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Carbonia
08 agosto 2026 alle 00:16

Nuovo comitato di Futuro nazionale 

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Anche a Carbonia è stato costituito il comitato cittadino di Futuro Nazionale che sarà guidato da Giuseppe Oliva (noto Pippo).
«La nascita del Comitato di Carbonia – si legge in una nota – rappresenta un ulteriore, significativo passo nel radicamento del Partito nel territorio del Sulcis Iglesiente, dove il numero dei comitati costituiti sale ora a quattro, presenti nei principali centri cittadini dell'area – tra cui Carbonia, Iglesias e Sant'Antioco. Il coordinatore provinciale Giovanni Locci continuerà a muoversi nel territorio alla raccolta di adesioni: «Futuro Nazionale con Roberto Vannacci – si legge ancora – rivolge il proprio benvenuto al neo referente Giuseppe Oliva e a tutti gli iscritti del nuovo Comitato di Carbonia, confermando l'impegno del partito a proseguire nel percorso di consolidamento della propria presenza nel territorio».

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