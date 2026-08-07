Nuove attività sociali nell’ex scuola di Pirri 

L’ex scuola di via Santa Maria Goretti si prepara a una nuova vita. A Pirri nascerà un Centro di quartiere dedicato a bambini, ragazzi e famiglie: il Comune ha pubblicato l’avviso per individuare gli enti del Terzo Settore che si occuperanno della co-progettazione e della gestione della struttura, finanziata con le risorse europee del Programma Nazionale Metro Plus 2021-2027.

L’idea alla base dell’intervento supera il vecchio concetto di ristrutturazione edilizia o di semplice centro aggregativo. L’obiettivo è creare un vero e proprio “presidio sociale di prossimità”: uno spazio sicuro, aperto e stimolante per la fascia d’età tra i 5 e i 21 anni. Al suo interno oltre alle attività ricreative, anche ascolto attivo, supporto educativo e inclusione, aiutando i giovani a ritrovare spazi di socialità e partecipazione in un momento storico segnato da forti crisi relazionali e disagio giovanile.

Gli spazi che ospiteranno il centro sono stati recuperati grazie a una precedente tranche di finanziamenti comunitari (Pon Metro 2014-2020). Inoltre, l’iniziativa ricalca il modello di gestione condivisa già sperimentato con successo a Sant’Elia nell’ex asilo di via Schiavazzi, inaugurato la scorsa primavera. L’ambizione del Comune è proprio quella di esportare questo format nei quartieri, creando una rete cittadina di protezione sociale dove i ragazzi non sono semplici utenti, ma protagonisti attivi.

Gli Enti del Terzo Settore interessati a co-progettare questo nuovo spazio di comunità avranno tempo fino all’8 settembre 2026 per presentare le proprie proposte progettuali.La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite Pec all’indirizzo: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA