Nuova sede per la Consulta giovanile 

La consulta giovanile di San Gavino Monreale ha una sede: si trova nell’ex scuola primaria di via Convento e sarà aperta a tutti. Lo rimarca Nicola Piccioni, presidente della Consulta: «In questi locali sarà possibile coltivare idee, sogni e progetti. La Consulta nasce per dare voce ai giovani e favorire la loro partecipazione attiva. Vogliamo offrire occasioni di crescita, divertimento e relazione, creare ancora più rete e lavorare a progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani».

È entusiasta anche la consigliera Emanuela Cruccu, delegata alle politiche giovanili: «L’inaugurazione della sede è il primo di tanti passi da fare insieme: sarà la casa di un gruppo di ragazzi che hanno un grande desiderio di offrire nuove occasioni di partecipazione per l’intera comunità. La Consulta vuole dimostrarsi attiva in molteplici aspetti sociali ed essere considerata punto di riferimento per ragazzi e ragazze».