Nuorese-Tempio, biglietti acquistabili solo in prevendita 

Non solo questione impianti sportivi. Cresce l’attesa per Nuorese-Tempio di domani alle 16 al Frogheri. Non è solo una semifinale playoff, ma una sfida storicamente “osservata speciale”, capace ogni volta di catalizzare attenzione dentro e fuori dal campo. In palio c’è la promozione dall’Eccellenza alla Serie D, ma anche un derby che porta con sé rivalità e grande partecipazione di pubblico.

Proprio in considerazione della delicatezza dell’incontro, la Nuorese ha comunicato che i biglietti saranno disponibili esclusivamente in prevendita. Non sarà quindi possibile acquistarli allo stadio. La prevendita proseguirà oggi, 10.30-12.30 e 16-18.30 nella biglietteria di viale Repubblica dello stadio Frogheri. I tifosi potranno acquistare i biglietti nei punti vendita autorizzati: Cocco Premiazioni, via Mughina, Nuoro, DP Ricambi, via Maria Bellisario Prato Sardo, e al Bar Edera, viale del Lavoro. I biglietti saranno nominativi, obbligatorio presentare un documento. Per gli ospiti i biglietti saranno riservati ai residenti nelle province di Sassari e Gallura Nord Est. in vendita dalle 17 alle 19, nella sede del Tempio allo stadio Manconi. I biglietti nominativi sono cedibili.

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