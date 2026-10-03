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Sestu.
04 ottobre 2026 alle 00:22

Nonni e nipotini piantano assieme i semi 

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Sono stati circa sessanta i semi piantati nei vasetti dai bambini del Nido comunale “Emanuela Loi” di Sestu con i loro nonni, durante la Festa a loro dedicata. L’iniziativa ha portato le famiglie nella sede di via Iglesias per un momento di incontro.

«I nonni rappresentano un valore importante, come la trasmissione delle conoscenze e dell’esperienza», sottolinea Paola Secci, assessora all’Istruzione: «Questa giornata è anche un ringraziamento per il tempo prezioso che dedicano ai bimbi quando i genitori lavorano».

Nella mattinata i piccoli ospiti hanno condiviso con le famiglie attività come il giardinaggio, alternando momenti di gioco e condivisione. La giornata si è conclusa con una merenda tutti insieme. L’iniziativa non è l’unica occasione in cui il Nido apre le porte alle famiglie. Durante l’anno sono proposte diverse attività che coinvolgono bambini, genitori e nonni in momenti educativi e di socialità.

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