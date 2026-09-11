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Selargius.
12 settembre 2026 alle 00:32

Nonna Antonina spegne cento candeline 

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Selargius festeggia i 100 anni di Antonina Melis, una delle sue cittadine più longeve. Una vita dedicata alla famiglia, il marito morto tanti anni fa, i dieci figli, e ora nipoti e pronipoti.

La grande festa in famiglia - con oltre cinquanta invitati stretti - è in programma domani, tre giorni dopo la data di nascita reale e due prima rispetto a quella anagrafica. «Mamma è nata il 10 settembre del 1926 ma è stata registrata in Comune cinque giorni dopo e nella carta d’identità risulta il 15 settembre», spiega la figlia Pasqualina Deiana.

Un dettaglio che non cambia l’importanza del traguardo raggiunto: un secolo di vita trascorso circondata dalla famiglia. Nonna Antonina abita nella sua casa di Selargius, con uno dei figli. «Prima cucinava lei per tutti, i miei fratelli spesso andavano da lei a pranzo anziché rientrare a casa loro, era un’ottima cuoca», ricorda la figlia. «Ha trascorso la sua vita per la famiglia, ora siamo noi a prenderci cura di lei».

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