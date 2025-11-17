NonCiFermaNessuno, le storie degli universitari  

Dopo la tappa in streaming del periodo Covid, torna per la prima volta a Cagliari , fisicamente, #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale motivazionale nata nel 2014 da un'intuizione di Luca Abete, inviato di Striscia la Notizia, e insignita della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'appuntamento è per domani a partire dalle 10 nell'aula magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura (via Marengo 2), apertura affidata al rettore Francesco Mola. Nel corso della giornata è prevista la consegna del Premio #NonCiFermaNessuno a uno studente o studentessa dell'Università di Cagliari protagonista di una storia di resilienza e ispirazione per i coetanei.

«Arriviamo a Cagliari con l'intenzione di superare le distanze geografiche e, soprattutto, quelle emotive – spiega Abete –. Durante la pandemia eravamo arrivati a Cagliari in una tappa speciale in streaming, ma parlare da uno schermo non è mai come guardarsi negli occhi. Essere qui di persona conta, perché la nostra campagna vive di presenza: di ascolto vero, di domande che aprono spiragli e di risposte che ispirano, fanno chiarezza e aiutano a non sentirsi invisibili». Si parlerà di disagio giovanile, filo conduttore dell'undicesima edizione, anche grazie al Golden Buzzer della Solitudine, «un totem interattivo che dà un suono all'isolamento dei ragazzi. Al centro dell'incontro ci saranno storie di eroismo quotidiano, per compiere un viaggio nelle nuove solitudini e riflettere su come la resilienza individuale possa diventare un'energia sociale. Sarà un talk in cui ascoltare racconti di vita vera, storie che non cercano applausi ma connessioni. Faremo in modo che quei racconti diventino strumenti, non ricordi. Diventino chiavi per aprire strade che nessuno aveva visto prima».

