«Netanyahu voleva attaccare l’Iran, Trump l’ha fermato» 

New York. l’Idf smentisce, ma il Financial Times ne è certo: Israele avrebbe preparato un attacco contro l'Iran per il fine settimana del 10 ottobre, poi accantonato per l'opposizione di Donald Trump, contrario a riaprire il conflitto prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Benjamin Netanyahu aveva già individuato gli obiettivi, dalle infrastrutture civili a quelle nucleari.

Lo stop, secondo il quotidiano britannico, non escluderebbe una futura azione congiunta. Dopo il voto americano di metà mandato, Washington potrebbe puntare a costringere Teheran a un accordo che soddisfi le richieste statunitensi sullo Stretto di Hormuz e sul programma nucleare. «Ci sarà un accordo o un attacco», avrebbero riferito alcuni funzionari. In questo scenario si inserirebbe la visita a sorpresa in Israele del capo del Pentagono, Pete Hegseth, durante la quale i vertici israeliani gli avrebbero presentato una nuova lista di obiettivi iraniani, basata su informazioni aggiornate dell'intelligence.

La guerra pesa intanto sulla popolarità di Trump, alle prese con l'opposizione degli americani al conflitto e con il rincaro dell'energia. Le divergenze investono anche la sua famiglia e l'amministrazione. Il figlio maggiore, Donald Trump Jr., contrario fin dall'inizio all'intervento, si è allontanato dalla linea del padre, avvicinandosi alle posizioni del vicepresidente JD Vance, scettico sul conflitto.

Vance ha anche evitato di sostenere Netanyahu in vista delle elezioni israeliane: «Non voglio immischiarmi». Trump, al contrario, ha appoggiato pubblicamente il premier, nonostante le critiche bipartisan negli Stati Uniti verso Israele. I rapporti tra i due leader, segnati nell'ultimo anno da tensioni e divergenze, restano dunque stretti ma non privi di contrasti.

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