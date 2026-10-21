Milano, arrivano i parà «Controllo e repressione» Sala: timori per sabato  

Dopo i disordini dello scorso fine settimana, Milano si prepara a rafforzare i controlli in vista di sabato. Il piano prevede l'impiego di 500 militari a supporto delle forze dell'ordine: saranno in gran parte paracadutisti del 186° Reggimento Folgore, di stanza alla caserma Bandini di Siena. Il contingente opererà nell'ambito dell'operazione “Strade sicure”, a disposizione del prefetto, con compiti di pattugliamento, vigilanza fissa e ricognizione attraverso droni. L'impegno è previsto almeno fino alla fine dell'anno.

La Folgore ha già operato in supporto alle forze dell'ordine durante i Vespri siciliani del 1992 e nelle successive missioni sul territorio nazionale. Tra le esperienze all'estero figurano Somalia, Kosovo e Afghanistan. Il tenente colonnello Gianfranco Paglia, ferito nell'imboscata al Checkpoint Pasta di Mogadiscio del 1993, sottolinea che i parà sono stati scelti per la rapidità d'intervento e l'esperienza nell'ordine pubblico.

Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato positivamente l’arrivo dell'esercito e ha ringraziato «il presidente della Repubblica che probabilmente ha evitato anche un utilizzo senza regole». Sala ha annunciato che circa 300 agenti della Polizia locale collaboreranno con le altre forze e metteranno a disposizione i propri droni. Il bilancio ufficiale degli identificati e fermati, ha aggiunto, è di 343 persone: il 20% milanesi, un altro 20% stranieri. Il sindaco non esclude possibili tentativi di infiltrazione nei gruppi giovanili da parte di soggetti interessati ad alimentare i disordini: i ragazzi, ha concluso, sono «manovrabili» e occorre affrontare l’uso distorto dei social, a partire da iniziative nelle scuole.

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