«Un grave danno per cittadini e imprese della Gallura» 

«È un danno economico rilevante che avrà conseguenze anche sulla qualità della nostra vita». Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, valuta così la decisione di Ryanair di ridurre i voli del 50% nello scalo gallurese: una scelta che pesa sul territorio e sulle opportunità dei residenti, prima ancora che sui flussi turistici. «Non puoi essere collegato soltanto a due aeroporti, Roma e Milano. Meno voli ci sono e meno possibilità di crescita sociale e culturale abbiamo». Il dispiacere si accompagna al rammarico per l’atteggiamento della compagnia. Da uno dei maggiori vettori del mondo, osserva Nizzi, sarebbe stata auspicabile una maggiore attenzione alle difficoltà della Sardegna e alla sua condizione di insularità.

Al centro del confronto resta la richiesta di abolire l’addizionale comunale, avanzata da Ryanair ormai da anni. Il sindaco sottolinea però quanto sia limitato il margine d’azione dei Comuni che ospitano gli aeroporti. Agli enti locali, spiega, arriva soltanto una quota minima delle risorse. «Da sempre partecipiamo a riunioni dove è il ministero che decide cosa fare e soprattutto come destinare quei fondi». Il territorio ha cercato di dare una risposta. Il primo cittadino di Olbia richiama l’accordo tra Comuni e società di gestione aeroportuale, con il coinvolgimento delle associazioni del commercio, per finanziare la promozione territoriale. Risorse che, spiega, diventano anche un sostegno alle compagnie che assicurano voli nella bassa stagione.«Mi auguro che Ryanair possa rivedere la sua posizione e che la Regione faccia la sua parte».

Per Olbia e per la Gallura, insiste Nizzi, avere meno collegamenti significa restringere le possibilità di sviluppo e rendere più difficile la vita di chi nell’Isola abita tutto l’anno.

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