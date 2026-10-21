«Vittoria dei cittadini e del Comune di Sant’Antioco» 

Il sindaco di Sant’Antioco non ha dubbi: la sentenza sugli usi civici è «una vittoria dei cittadini e del Comune sulla Regione. Una battaglia di enorme rilevanza, che segna una svolta, portata avanti da alcuni cittadini di Is Pruinis, terre su cui gravava il vincolo, e sostenuta dal Comune che ha scelto di stare al loro fianco con un ricorso autonomo, fondato sulle medesime ragioni giuridiche».

La Regione aveva imposto gli usi civici su una fascia di terreni in prossimità del mare in località Is Pruinis, aree alienate dal Comune negli anni ’60 e su cui erano state costruite decine di case. Le scelte della Regione mettevano a rischio le abitazioni in riva al mare, costruite con grandi sacrifici economici, da cui il ricorso al commissario per gli usi civici per chiedere che venisse disapplicata la determina regionale nei confronti dei ricorrenti e dichiarata l’insussistenza del vincolo di uso civico nei terreni di loro proprietà.

«Gli usi civici sono diritti collettivi che gravano su determinati terreni, limitandone la disponibilità e l’utilizzo da parte dei proprietari. – ha detto Locci – Con questa pronuncia, il Commissario per la liquidazione degli usi civici disapplica il vincolo e la determina regionale del 2005 che lo aveva apposto e dispone la cancellazione delle aree di Is Pruinis dagli elenchi e dalle risultanze amministrative concernenti le terre gravate da uso civico del comune di Sant'Antìoco, segnando un passaggio fondamentale per i cittadini interessati e per il patrimonio comunale. È un risultato di enorme rilevanza per Sant’Antioco, destinato ad aprire una riflessione sull’intero sistema utilizzato dalla Regione Sardegna per l’apposizione degli usi civici nell’Isola. (s. g.)

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