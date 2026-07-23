Nell’ex scuola ambulatori e un centro per anziani 

Per anni è stata il simbolo dell’illegalità. L’ex scuola Alagon, in via Abruzzi, abbandonata da anni, ha ospitato senzatetto e market di droga e altre attività illecite. Tante le promesse sul suo futuro (tra tutte un presidio di Polizia) sempre disattese. Ora l’edificio, che è stato murato per evitare ulteriori destinazioni, potrebbe finalmente diventare un punto di riferimento di San Michele e Is Mirrionis grazie all’Investimento Territoriale Integrato (Iti) del Comune di Cagliari e finanziate nell’ambito della Priorità 6 del PR Sardegna FESR 2021-2027, dedicata allo sviluppo sostenibile e integrato urbano e territoriale.

Le prospettive

Un contributo da 3 milioni e 830 mila euro sarà destinato alla “rifunzionalizzazione” dell'ex scuola di via Abruzzi . L'edificio sarà riqualificato e trasformato in un centro diurno per anziani e in un poliambulatorio di quartiere. Infine la riqualificazione di altri spazi aperti per il miglioramento della qualità, dell'accessibilità e della fruibilità degli spazi pubblici di quartiere. Gli spazi ospiteranno ambulatori specialistici, laboratori polifunzionali per attività di assistenza, didattiche, creative e aggregative, con l’obiettivo di erogare servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per la comunità. «Fin dall'insediamento, l'amministrazione ha lavorato per non perdere le ingenti risorse europee e utilizzarle per nuovi investimenti in città, in alcuni casi per finire lavori già iniziati», spiega il sindaco Massimo Zedda. «Così rafforziamo l'efficienza amministrativa, l'erogazione di servizi digitali sempre più evoluti, offrendo nuove occasioni di sviluppo e inclusione, prospettive occupazionali – precisa il sindaco Zedda – per i giovani e opportunità per le intraprese economiche e innovative».

Cagliari digitale

Sempre nell’ambito dell’Investimento territoriale integrato, ieri, a Palazzo Bacaredda l’assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Meloni ha illustrato “Cagliari digitale: strategia”integrata per la città inclusiva e innovativa”: finanziamento da 17 milioni di euro per rafforzare l'innovazione, i servizi digitali, l'inclusione e la rigenerazione urbana. «Presentiamo il quarto dei sette interventi sulle principali città dell'Isola e devo sottolineare come quello di Cagliari sia di alta qualità, a livello delle più grandi città europee. La strategia nasce da un percorso di coprogettazione tra Regione e Comune, che ha permesso di definire interventi coerenti con le priorità del territorio e con i bisogni della comunità. È un approccio che mette al centro la qualità della vita delle persone e sostiene la crescita della città, generando nuove opportunità di sviluppo per la comunità».

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