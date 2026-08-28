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29 agosto 2026 alle 00:25

Nella Downhill oggi Palazzari cerca il colpo 

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I Mondiali in Val di Sole si avviano al gran finale. Oggi le prove di downhill (discesa), domani gli attesissimi cross country con la presenza di alcuni big della strada come Mathieu Van der Poel e Tom Pidcock, già arrivato in Trentino.

Ieri è stata la giornata della prova del percorso di a Daolasa di Commezzadura per la prova olimpica, ma soprattutto del qualifying round del downhill sulla classica “Black Snake”. I migliori tempi sono stati del neozelandese Stevens-McNab e dell’elvetica Baumann. Per quanto riguarda gli azzurri, il più veloce è stato il trentino Chris Hauser, autore del 25° tempo, il campione europeo Loris Revelli è 31°, Stefano Introzzi 35° e Davide Palazzari, unico sardo ai Mondiali, 37°. Oggi le finali per i titoli mondiali: Donne Juniores alle 8.45, Uomini Juniores alle 9.30, Donne Elite (Eleonora Farina all’ultima discesa della carriera) alle 13.10 e infine gli Uomini Elite alle 15.

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