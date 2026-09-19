Nei sette nazionali spicca il duo dell’Italia 

Sono in tutto sette i giocatori del Cagliari che rimarranno lontani da Asseminello per questa prima maxi sosta della stagione, che ferma la Serie A per tre settimane al posto delle canoniche due (come sarà, invece, per gli stop di novembre e marzo). Il clou è ovviamente rappresentato dalla coppia formata da Daniel Maldini (torna dopo un anno) e Alessandro Romano (appena naturalizzato), le cui prestazioni hanno convinto il ct Roberto Mancini a inserirli nel primo elenco del nuovo corso dell’Italia. In Nations League, gli Azzurri giocheranno contro il Belgio venerdì 25 a Roma, la Turchia lunedì 28 a Bursa, la Francia venerdì 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la Turchia lunedì 5 a Bologna, tutte alle 20.45.

È ormai una colonna della Slovacchia Adam Obert, chiamato per gli impegni contro Moldavia (sabato 26), Kazakistan (martedì 29), Isole Far Oer (venerdì 2) e Moldavia (martedì 6). Ma dalla difesa la sorpresa (fino a un certo punto, visto il suo rendimento) è Juan Rodríguez, inserito dal nuovo ct dell’Uruguay Diego Forlán per le amichevoli con Giappone (giovedì), Corea del Sud (lunedì 28) e India (martedì 6). La Celeste, reduce da un Mondiale non certo all’altezza, sta rinnovando il gruppo e il numero 15 rossoblù (fin qui una sola presenza, nel 2024) potrà avere un ruolo centrale.

In nazionale anche il portiere Alen Sherri, con l’Albania di Rolando Maran sempre per la Nations League, e per le qualificazioni alla Coppa d’Africa Alieu Fadera con il Gambia e Joseph Liteta con lo Zambia. Mentre Yerry Mina, per una volta, non avrà la trasferta intercontinentale: non è nella lista della Colombia. (r. sp.)

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