Nei primi anni Duemila l’allarme per i casi di “acquabomber” 

Il caso della bottiglietta d’acqua alterata, che ha provocato l’intossicazione di una ragazza al Palazzo di Giustizia, ricorda inevitabilmente il fenomeno dei primi anni 2000 di “acquabomber”. Secondo le indagini dell’epoca, i responsabili agivano con dei fori quasi invisibili nelle bottiglie ancora sigillate, contaminandole con sostanze nocive, come detersivi, ammoniaca o varechina. Gli episodi di alterazioni di acqua e bevande furono diversi in tutta Italia, Sardegna compresa. Nell’Isola i primi due si registrarono nel dicembre del 2003: vittime due donne, una a Cagliari e una a Porto Torres, entrambe finite ricoverate in ospedale per intossicazione da varechina dopo aver bevuto dell’acqua. Furono diversi anche i sequestri, da parte dei Nas di carabinieri, di bottiglie d’acqua in molti supermercati. A volte i militari trovavano effettivamente tracce di sostanze, altre volte invece erano solamente forate con dei buchi, riconducibili a scherzi di cattivo gusto. Gli episodi andarono avanti fino al 2006, quando a Quartu una giovane di 16 anni rimase intossicata. Fino a mercoledì, l’ultimo caso si registrò ancora a Quartu nel 2008, quando una donna finì in pronto soccorso per aver bevuto dell'acqua contaminata.

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