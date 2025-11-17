Natale solidale, ritorna il negozio di Emergency 

Torna in via Garibaldi (civico 46) il negozio di Natale di Emergency, nato per sostenere l’associazione di volontariato impegnata in tantissime zone di guerra e nella difesa di chi soffre. Dal 23 novembre al 24 dicembre si potranno trovare tante idee regalo solidali: dai gioielli in ceramica iraniani alle decorazioni natalizie dall’Indonesia, dai prodotti per la cura di sé a specialità alimentari dall’Italia e dal mondo.

Sugli scaffali anche i prodotti con logo Emergency: dalle magliette alle tazze, passando per i braccialetti e gli astucci creati da Made in carcere, progetto sociale che coinvolge donne detenute. La solidarietà continua anche a tavola, con prodotti dolci e salati per tutti i gusti. Dalla cioccolata di Modica artigianale, con cui si sopportano le donne sole accolte nella casa del progetto sociale Don Puglisi, alla cesta salata con i prodotti equosolidali di AltroMercato. Dai dolci di Banda Biscotti, realtà per il reinserimento dei detenuti in Verbania, fino agli snack salati dei Cotti in Fragranza, cooperativa impegnata nel recupero dei giovani in difficoltà nel Sud Italia.Torna anche il panettone “Fatto per bene”, realizzato in collaborazione con la storica pasticceria Vergani, che sarà protagonista del weekend dal 6 all’8 dicembre in piazza Ravot, piazza Giovanni XXIII e piazza Garibaldi.

