Nasce la squadra delle donne 

Non è mai da disprezzare una nuova idea nello sport. A Fonni, stavolta, hanno osato per non lasciare indietro nessuno. Ecco perché la società biancoblù ha iscritto per la prima volta la squadra femminile Under 15 ai campionati regionali di calcio. La più vicina in zona è a Tortolì, distante una sessantina di chilometri. «L’obiettivo è offrire alle ragazze di Fonni e del territorio una concreta opportunità per avvicinarsi al calcio, allenarsi e crescere insieme all’interno di un ambiente organizzato, educativo e inclusivo», spiega Marco Masini, neo presidente del club. Il progetto risponde a una crescente richiesta delle ragazze, che per regolamento dopo i 15 anni non possono più giocare in squadre miste.

La novità

Ora a Fonni, e più in generale in Barbagia, si affaccia anche il calcio femminile. «Siamo orgogliosi di dare il via alla nuova avventura. È un progetto in cui crediamo molto e che vogliamo costruire con entusiasmo, pazienza e serietà. Il nostro desiderio - dice Masini - è coinvolgere sempre più ragazze e offrire loro le stesse opportunità di praticare questo bellissimo sport. Speriamo che tutta la comunità accompagni e sostenga le nostre giovani atlete». Non si tratta soltanto della nascita di una nuova squadra, ma della volontà di creare uno spazio in cui le giovani atlete possano esprimersi, divertirsi e coltivare i propri sogni senza essere costrette ad allontanarsi dal territorio. «La partecipazione al campionato regionale - aggiunge Masini - sarà l’inizio di un percorso nuovo e ambizioso, che la società intende far crescere nel tempo attraverso il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni e dell’intero territorio». Le iscrizioni al club sono ancora aperte.

La sindaca

La nuova formazione è stata salutata con favore dalla sindaca, Daniela Falconi: «Finalmente avremo una squadra di calcio femminile che disputerà il suo campionato. Tutto questo grazie al grande lavoro del Fonni calcio, associazione di volontari che per tutto l’anno fa giocare a calcio decine di bambini e bambine, ragazze e ragazzi del paese e ha costruito pezzo per pezzo questo risultato». La comunità aprirà le porte anche alle appassionate dei centri vicini. «L’aspetto più bello - dice la sindaca - è che la squadra non sarà composta solo da atlete fonnesi ma di tutto il territorio».

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