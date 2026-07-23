Musica, sport e feste: decolla l’estate  

Un ritmo travolgente che dalle sere calde di luglio si allungherà senza sosta fino a ottobre. Monserrato alza il sipario su un unico, imponente cartellone estivo che fonde cultura, grandi spettacoli, tradizione e sport. Dopo le partecipatissime anteprime ai Giardinetti con la sagra della pecora, seguita dal grande pubblico accorso per la seconda edizione del Beer Fest al Campo di aviazione, la città si riappropria dei suoi spazi più iconici.

Le location

La Casa della Cultura, le piazze storiche e il Parco della Memoria diventeranno il cuore pulsante dell’animazione cittadina. Ai Giardinetti ci sarà spazio per la selezione regionale di Miss Italia, per i festeggiamenti civili di San Lorenzo, per l’energia della notte di Ferragosto e per la storica Festa delle Botti. La regia organizzativa è affidata alla Pro Loco per le manifestazioni culturali e alla Pgs Sardegna per il settore sportivo, con il sostegno economico dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo e la preziosa collaborazione della Monserratoteca e della Scuola Civica di Musica.

«Questa programmazione è aperta a tutti e propone un cartellone vario che abbraccia i gusti di tutti», evidenzia l'assessora alla cultura, Emanuela Stara. «Ritengo importante la presenza di realtà locali e non, che siano culturali, di spettacolo, di volontariato e universitarie, per creare una rete che coinvolga l’intera città e ne valorizzi le peculiarità. Fino a ottobre accompagneremo le tradizionali feste religiose di San Lorenzo e della Madonna con appuntamenti civili di grande rilievo».

Gli appuntamenti

Particolarmente ricco e dinamico il programma dedicato a giovani e bambini curato dall’assessorato allo sport e alle politiche giovanili. «Siamo riusciti a coinvolgere tutte le fasce d’età», sottolinea l’assessora Fabiana Boscu. «Il 30 luglio ci sarà “Sport in piazza”, torneo spontaneo tra ragazzi arricchito dalla presenza di Kry Fisso Ridendo. Al Parco della Memoria proporremo attività ludiche per i più piccoli, mentre a settembre arriveranno la Party Run e un gran premio ciclistico, per poi culminare nella Festa dello Sport».

A tracciare il bilancio con entusiasmo è il sindaco Tomaso Locci: «Un eccellente lavoro di squadra della giunta. Puntiamo a migliorarci ogni anno: questi eventi sono sinonimo di socialità. Grazie agli accordi con gli enti locali abbiamo calmierato i costi, rendendoli quasi irrisori e impiegando esclusivamente i fondi per la cultura. Le degustazioni di prodotti tipici a offerta o a prezzi bassissimi permetteranno di coinvolgere l’intera comunità».L’invito a partecipare è dunque aperto a tutta la cittadinanza: la lunga estate monserratina è pronta a regalare emozioni e spensieratezza.

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