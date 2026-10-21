Musica e polemica alla Festa della birra 

Assemini il 31 ottobre si prepara a ospitare in via Cagliari la “Festa della Birra”, che quest’anno si trasforma nella speciale “Edizione Halloween”.

L’appuntamento, voluto dal Comune per rivitalizzare il centro cittadino e sostenere le attività commerciali, arriva tuttavia dopo ritardi organizzativi, interrogazioni consiliari e polemiche sui social.

L’evento «si farà»

La vicenda è approdata recentemente in Aula con un’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Sandro Sanna che chiedeva chiarimenti sulle iniziative a sostegno del commercio locale nel caso in cui la manifestazione non fosse stata organizzata. Il sindaco Mario Puddu ha risposto spiegando: «L’appuntamento è confermato».

La data, sebbene tardiva rispetto alle tradizionali edizioni e in concomitanza con la festività di Halloween, è stata scelta per la sovrapposizione di altri eventi cittadini nei fine settimana precedenti quali il Festival letterario, l’anniversario del gruppo folk e la maratona.

I primi dettagli

«Il programma si articolerà in diverse aree tematiche per coinvolgere famiglie e giovani», ha spiegato il primo cittadino, «a partire dalle 17,30 ci sarà l’animazione pomeridiana con il format “Dolcetto e scherzetto”, una parata di scheletri e maschere a tema Halloween lungo via Cagliari, animatori, postazioni per il truccabimbi e giochi. Dalle 21 alle 24 si terrà la programmazione musicale serale suddivisa su tre postazioni lungo la strada. Sul palco sud ci sarà l’esibizione di una tribute band rock seguita da quella di una band jazz. Il secondo palco ospiterà un DJ set con Bimiken e Sandro Murru. Infine il palco nord proporrà una jam session hip-hop e rap con il coinvolgimento di ospiti e talenti locali asseminesi». L’organizzazione prevede inoltre palchi attrezzati, impianti audio e luci, servizi igienici temporanei, presidi per la viabilità e piani di sicurezza coordinati dagli uffici competenti.

Il dibattito online

Nonostante l’intento promozionale, la concomitanza con la notte delle streghe ha scatenato un vivace dibattito online ribattezzando scherzosamente la serata con “Hallowbeer”. Sotto il post Facebook col quale il sindaco ha annunciato l’appuntamento si è aperta una frattura sulla reale condivisione dell’evento con gli esercenti di via Cagliari.

Da un lato, il sindaco ha difeso la scelta evidenziando di «aver incontrato i commercianti in due riunioni riscontrando la volontà unanime di non saltare l’edizione». Dall’altro, non sono mancate voci critiche e di dissenso, come quella del pizzaiolo Andrea Mancosu: «La maggioranza dei commercianti presenti nel gruppo di riferimento ha espresso parere contrario a causa di ridotto preavviso, incognite meteorologiche e percezione di una scarsa organizzazione» arrivando a rifiutare la data.

Intanto, nonostante manchi ancora la locandina ufficiale, la Festa della Birra animerà l’ultimo weekend del mese.

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