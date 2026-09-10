Musica a sostegno dei malati oncologici 

Solidarietà a sostegno dei pazienti oncologici. Oggi alle 21, a Villa De Villa, è in programma il concerto “Musica che unisce” organizzato dal Coro femminile di Punto Musica in collaborazione con l’associazione “Salute Donna Odv”. Prima del via le dottoresse Francesca Bruder e Rita Grazietti, rispettivamente direttore scientifico e presidente della sezione Sardegna di Salute Donna, illustreranno le attività dell’associazione e parleranno dell’importanza delle iniziative benefiche per sostenere i malati e favorire la ricerca contro il cancro.

Salute Donna, fondata a Milano nel 1994 per volontà di Annamaria Mancuso dopo un lungo percorso di cura per un tumore al seno, manda avanti da oltre 30 anni progetti e iniziative per aiutare i pazienti ad affrontare al meglio la malattia. Il Coro femminile di Punto Musica è diretto da Lucia Porceddu, parte del ricavato della serata andrà a sostegno dei malati oncologici. Per informazioni e prenotazione chiamare i numeri 348.3773601 e 333.9609438. Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni. (c. z.)

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