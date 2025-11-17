Moto finisce nella buca creata da una perdita, conducente in ospedale  

Una voragine nell’asfalto, causata da una perdita idrica. E un motociclista ci è finito dentro con la ruota anteriore.

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto ieri mattina in via Is Maglias, all’incrocio con la strada che porta nell’omonima piazza. La marcia del centauro verso piazza San Michele si è bruscamente interrotta quando lo pneumatico è stato inghiottito dalla buca, dalla quale sgorgava acqua marrone, e lui è caduto rovinosamente a terra: subito soccorso, è stato portato al Santissima Trinità in codice giallo, dove gli sono state prestate cure per una ferita a una gamba.

Sul posto, a presidiare la buca per evitare che ci fosse un bis, è rimasta una pattuglia della polizia locale, in attesa dell’intervento degli operai di Abbanoa. Nella speranza che i lavori siano eseguiti meglio rispetto all’ultima volta: la perdita in quello stesso punto si era manifestata anche meno di due settimane fa. E i residenti della piazza fanno sentire la loro voce: quella del sistema idrico è solo una parte dei problemi che attanagliano la zona. Durante il giorno sono numerosi i venditori ambulanti che piazzano la loro merce per tirare su qualche soldo. E a fine giornata di lavoro resta un immondezzaio che viene ripulito con non troppa frequenza. Alla sporcizia si aggiunge la scarsa manutenzione di caditoie e marciapiedi: l’area è dissestata e, nonostante l’alta densità di popolazione, piazza Is Maglias sembra abbandonata da chi dovrebbe sistemarla ed effettuare le manutenzioni.

