VaiOnline
Israele.
05 dicembre 2025 alle 01:14

Mossad, Netanyahu nomina il fedelissimo Gofman 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tel Aviv. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu nomina il suo fedelissimo consigliere militare, il maggior generale Roman Gofman, prossimo direttore del Mossad. Uomo esterno al mondo dell'intelligence, succederà all'attuale capo dei servizi segreti esteri israeliani, David Barnea, il cui mandato terminerà a giugno 2026.

Dopo aver nominato un militare legato al sionismo religioso a capo dello Shin Bet (il servizio d'intelligence interna), il maggiore generale David Zini, Netanyahu rincara la dose e sceglie un altro uomo vicino alle sue idee al vertice di uno dei servizi chiave dello Stato.

Con un outsider il premier ha snobbato altri due candidati suggeriti da Barnea. L'ufficio del primo ministro ha dato a Gofman appoggio totale, definendolo «il candidato più qualificato e idoneo a ricoprire la carica di direttore del Mossad».

Il profilo

Nato in Bielorussia 49 anni fa, Gofman è arrivato in Israele a 14 anni. Cinque anni dopo si è arruolato nell'esercito. Tra i commilitoni è conosciuto come «cavallo al galoppo», per l'instancabile spinta all'azione. Nel 2020, fu coinvolto nel controverso uso di un adolescente in una campagna di influenza sui social media non autorizzata.

Il giorno dell'attacco del 7 ottobre 2023, si precipitò al confine di Gaza e rimase gravemente ferito combattendo contro i terroristi di Hamas. Dopo la nomina ha sempre più conquistato la fiducia del premier, contribuendo anche a creare il contestatissimo meccanismo per la distribuzione di cibo all'interno della Striscia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

X Factor

La gioia di eroCaddeo, secondo dopo Rob

l D’Errico, Pintore
regione

Gestione dell’acqua, il futuro è un rebus

Abbanoa restituirà 222 milioni di capitale per evitare la gara Ue: dubbi sulla soluzione 
Alessandra Carta
La crisi

«Opere su Lerno e Bidighinzu? Non bastano»

Zirattu (Anbi): per alleviare la sete serve la diga sul rio Badu Crabolu 
Mariangela Pala RIPRODUZIONE RISERVATA
Il caso

Il Ministero conferma: «Non abbiamo trovato i missili finiti in mare»

Confermate le limitazioni alla navigazione davanti alla costa di Ogliastra e Sarrabus 
Enrico Fresu
La finale

L’abbraccio di Sinnai: «Oggi è nata una stella»

Al Teatro comunale e nella tenda della Protezione civile con i fan scatenati al televoto: «Per noi ha trionfato lui» 
Francesco Pintore
La legge

Riforma edilizia Dal Governo primo via libera

Salvini: regole più chiare L’Ance: segnale importante 