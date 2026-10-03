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Il conflitto.
04 ottobre 2026 alle 00:23

Mosca martella Kiev: «Diplomatici e stranieri se ne vadano» 

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Mosca. Mosca sta martellando l'Ucraina con pesantissimi bombardamenti in quella che ormai è diventata una corso contro il tempo tra i due principali duellanti, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, a chi riuscirà a fiaccare per primo il morale della popolazione, il cosiddetto fronte interno.

Il Cremlino è scatenato e lo stesso presidente ucraino ha avvertito che è stato dato l'ordine di rimuovere qualsiasi freno. I droni russi hanno così colpito il ponte nord di Kiev, che attraversa il Dnipro, a pochi giorni dai danni causati all'infrastruttura gemella meridionale: la capitale al momento è dunque tagliata in due. Infine il ministero degli Esteri russo ha lanciato un nuovo appello, l'ennesimo, a diplomatici e cittadini stranieri invitandoli a lasciare la città, non lasciando presagire nulla di buono. «Le forze armate russe continuano a colpire le infrastrutture e le navi utilizzate a beneficio delle forze armate ucraine: durante la notte, attacchi con velivoli senza pilota hanno colpito il ponte stradale Severny a Kiev, che facilita gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari», ha dichiarato Mosca in una nota sostenendo quindi di aver colpito legittimamente un obiettivo militare.

Nel mentre si attende con apprensione il “grande colpo”. Secondo quanto pubblicato dal New York Times nei giorni scorsi, lo Stato Maggiore russo sarebbe pronto a lanciare una selva di oltre mille missili per piegare definitivamente la rete energetica del Paese in vista dell'inverno (e «costringere la popolazione ucraina ad abbandonare Kiev e altre città, secondo quanto denuncia Zelensky, che dice di essere in possesso di documenti russi al riguardo).

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