VaiOnline
Sant’Anna Arresi
08 maggio 2026 alle 00:28

Monumenti aperti, torna l’appuntamento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel fine settimana Monumenti Aperti fa tappa a Sant’Anna Arresi, Si tratta di un ritorno per il Comune arresino dopo un assenza di parecchi anni. «È una scelta in cui crediamo profondamente - dice Paolo Dessi sindaco del paese – nasce dal desiderio di raccontare davvero chi siamo. Questo è un momento importante, perché ci permette di reinserirci nel circuito di Monumenti Aperti. Come amministrazione, siamo convinti che lo sviluppo del territorio passi anche dalla capacità di valorizzare la nostra identità culturale, andando oltre l’immagine, pur straordinaria, del mare. Sant’Anna Arresi non è solo mare: è storia, tradizione, cultura e devozione».

Tra i monumenti inseriti nel circuito non poteva mancare la chiesa di Sant’Anna, punto di riferimento per comunità, espressione di una fede autentica e di un senso di appartenenza che si rinnova nel tempo. Situata a ridosso di un altro importante monumento il Nuraghe Arresi, inglobato nel centro del paese e candidato tra i monumenti del patrimonio Unesco. «Altro sito importante – aggiunge Dessì – è il villaggio di Coi Casu, situato a ridosso della provinciale 71 per Porto Pino, che continua a restituire nuove e importanti scoperte, mentre le fonti nuragiche raccontano la vita quotidiana delle nostre radici più profonde». Completa il percorso la Fonte Nuragica di via Torino, insieme a quella di via Milano, due risorgive carsiche utilizzate fin dal Neolitico, che favorirono l’insediamento delle prime comunità umane nella zona. Appuntamento sabato e domenica con le visite guidate curate dall’Anspi e dai ragazzi dell’istituto comprensivo “Taddeo Cossu” di Sant’Anna Arresi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Obert: «Cagliari, ora un bel finale»

l Gaggini, Pilia
Le crisi

Usa-Vaticano, prove di disgelo «Lavorare insieme per la pace»

Il segretario di Stato Rubio da Leone XIV dopo gli attacchi di Trump 
Il caso

Delitto Mocci: i tre indagati in cella

I fratelli Tunis di Pirri e il quartese Campus sono accusati di rapina e omicidio 
Francesco Pinna
Regione

Protezione civile, c’è la nuova legge ma va via il capo

Merella si dimette e avverte: restano «criticità» non risolte 
Enrico Fresu
L’assessora Manca: «Vogliamo la rete ministeriale». La replica della minoranza: «L’ingresso di F2i non è necessario»

Aeroporti ai privati: «La Giunta svende la mobilità dei sardi»

Consiglio, scontro in commissione sulla cessione dello scalo di Cagliari 
Alessandra Carta
Salute

«È una grave malattia infettiva ma non è Covid»

Manzin: gli hantavirus hanno 20 diverse specie 
Sara Marci
Gli eventi

Sviluppo e innovazione, la nautica cresce

Aumenta l’export sardo, più 47% in due anni. Attenzione alla sostenibilità 
Viviana Montaldo