Molentargius, per Secci altri cinque anni alla guida del Parco 

L’ssemblea del consorzio del Parco Molentargius-Saline ha riconfermato Stefano Secci alla presidenza per i prossimi cinque anni. La decisione è stata assunta all’unanimità dall'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Parco, composto dai sindaci di Cagliari, Quartu, Quartucciu e Selargius e dal rappresentante della Città Metropolitana di Cagliari.

Sessant'anni, ispettore tecnico della prevenzione ambientale dell'Assl, Secci è consigliere comunale a Quartu Sant'Elena. In passato ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio comunale. «Ringrazio l'assemblea dei sindaci per avermi rinnovato la fiducia», dice. «Considero questa riconferma come il riconoscimento della validità di un metodo di lavoro avviato cinque anni fa insieme all’assemblea, fondato sul confronto, sulla condivisione e sulla collaborazione tra tutti gli enti che compongono il Parco. Desidero rivolgere un ringraziamento al personale dell'Ente, che con competenza, professionalità e senso di responsabilità ha contribuito in maniera determinante ai risultati raggiunti in questi anni. Oggi», conclude, «abbiamo basi solide per affrontare una nuova fase di sviluppo che ci vedrà impegnati nella realizzazione di interventi già finanziati per circa 10 milioni di euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA