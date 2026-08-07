«Mojtaba Khamenei è grave»  

Istanbul. Restano avvolte nel mistero le condizioni di salute di Mojtaba Khamenei, la Guida suprema della Repubblica islamica iraniana, che secondo fonti vicine al governo di Teheran sarebbe in condizioni gravissime e potrebbe morire presto. Il leader, nominato dopo l'uccisione del padre Ali in un raid statunitense il 28 febbraio, non è mai comparso in pubblico né in video dall'insediamento. Le indiscrezioni su una possibile grave ferita riportata nell'attacco si sono moltiplicate nelle ultime settimane, alimentate da fonti citate da media iraniani all'estero.

Secondo Iran Wire, ai vertici del regime circolerebbe l'ipotesi di una morte imminente: «Non ci sorprenderebbe apprendere presto la notizia del suo martirio», avrebbe detto una fonte. Anche le comunicazioni ufficiali di Khamenei sono avvenute finora solo per iscritto. Il presidente Masoud Pezeshkian ha raccontato di averlo incontrato a maggio, definendo il colloquio cordiale, ma Iran International sostiene che l'incontro si sarebbe svolto in una località segreta, al buio e sarebbe durato pochi minuti.

Il caso si inserisce in una fase delicata per l'Iran, impegnato nel conflitto con gli Stati Uniti e in trattative con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Sul fronte interno cresce inoltre la tensione tra il presidente riformista Pezeshkian e le Guardie della rivoluzione, il principale centro di potere del regime. Secondo Iran International, a fine maggio Pezeshkian avrebbe presentato una lettera di dimissioni lamentando l'esclusione del governo dalle decisioni strategiche durante la guerra e il crescente peso dei pasdaran.

Le tensioni sono emerse anche pubblicamente dopo le dichiarazioni del religioso Mohammad-Bagher Kharrazi, secondo cui il presidente avrebbe minacciato di dimettersi 28 volte e Khamenei avrebbe avvertito che eventuali nuove dimissioni sarebbero state accettate. Pezeshkian ha però smentito, definendo le accuse «del tutto false» e ribadendo la volontà di restare alla guida del Paese.

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