Minaccia la compagna armato di coltello: un 42enne in carcere 

Cinque anni di terrore: minacce, insulti e vessazioni da parte del convivente. Il tutto anche davanti alla figlia minorenne. Una donna di nazionalità filippina alla fine ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri, intervenuti nell’abitazione della coppia, nel centro città, per la segnalazione di una lite. Questa volta, secondo gli accertamenti dei militari della stazione di Villanova, l’uomo, anche lui filippino, avrebbe afferrato anche un coltello minacciando la donna. L’arma è stata sequestrata e il 42enne, professione badante, accompagnato in carcere a Uta come disposto dal pm di turno. Tra oggi e lunedì ci sarà l’udienza di convalida.

Ancora una volta dunque i militari della compagnia di Cagliari si sono imbattuti in una vicenda di maltrattamenti in famiglia, con una donna vittima di angherie e violenze fisiche e psicologiche da parte del compagno. La vittima ha così deciso di querelare l’uomo. Una denuncia che ha fatto emergere una situazione di pericolo e sofferenze per la donna, costretta a subire le angherie del marito negli ultimi cinque anni. Diversi gli episodi avvenuti davanti alla figlia minorenne della coppia.

L’arresto è scattato al termine dell’ultima richiesta d’aiuto della vittima. Secondo le accuse, il 42enne filippino durante una lite avrebbe anche impugnato un coltello, minacciando la compagna. I carabinieri hanno poi recuperato l’arma – sequestrata – e a conclusione di tutti gli accertamenti accompagnato in carcere l’uomo. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA