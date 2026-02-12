Mina: pronto per la prossima partita in casa 

«Continuiamo ad aggiungere lavoro, ad aumentare la forza e a rafforzare la fiducia. Pronti per la prossima partita in casa». Yerry Mina lancia la sfida al Lecce. Dopo aver svolto l’intero allenamento con la squadra, il difensore colombiano (assente a Roma per gestire il solito problema al ginocchio), si sbilancia anche su Instagram lasciando chiaramente intendere di essere pronto per il match di lunedì prossimo alla Domus.

Qui Asseminello

Gli allenamenti al Crai Sport Center dopo un giorno di riposo sono ripresi con una buona notizia per Pisacane che ritrova un pezzo portante della retroguardia. Si sono limitati a svolgere terapie Deiola e Borrelli. In personalizzato Folorunsho, che spera di iniziare a forzare la settimana prossima. Chiaramente ai box Felici e Belotti. Definiti, intanto, giorno e orario di Parma-Cagliari: si giocherà venerdì 27 febbraio alle 20.45.

In apprensione

Dal Cile, l’ex attaccante Mauricio Pilla (ha giocato nel Cagliari dal 2012 al 2014) ha rivelato: «Mi hanno diagnosticato una prostatite, sono finito in clinica e, dopo una serie di esami per alcune macchie comparse sulla pelle, mi hanno rilevato un cancro della pelle. Devono bruciare queste macchioline e si dovrebbe risolvere in poco tempo. Sto seguendo la terapia necessaria».

