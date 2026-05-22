Mezzo secolo della scuola “Gigi Riva”, domani c’è la festa alla Unipol Domus 

Mezzo secolo dedicato ai bambini, allo sport e ai valori. La scuola calcio Gigi Riva, fondata nel 1976 dal leggendario campione rossoblù, celebra quest’anno il suo cinquantesimo anniversario di attività con un evento straordinario.

Domani dalle 10 alle 18, l’Unipol Domus aprirà infatti i cancelli per una giornata di festa indimenticabile. «Non sarà solo una celebrazione storica, ma un’occasione unica per permettere ai piccoli atleti della Scuola Calcio e delle società ospiti di calcare l’erba dello stadio, vivendo il sogno di ogni giovane calciatore», spiegano dalla Gigi Riva.

In coerenza con la filosofia che ha guidato la scuola per cinquant’anni, l’evento vedrà lo svolgimento di mini tornei per ogni categoria dell’attività di base. Fedeli al principio educativo che mette il divertimento davanti alla competizione, non verranno stilate classifiche né registrati risultati ufficiali: l’unico obiettivo sarà la gioia di correre dietro a un pallone.

«Arrivare a questo prestigioso traguardo è un’emozione immensa» spiegano gli organizzatori. «Fondata da Gigi Riva nel 1976, la nostra realtà ha sempre cercato di essere prima di tutto una scuola di vita. Festeggiare cinquant’anni all’Unipol Domus è il modo migliore per dire grazie ai nostri atleti, alle famiglie e a tutta la città di Cagliari».

La manifestazione si svilupperà lungo l’intera giornata, alternando momenti di gioco e di condivisione. Il gran finale prevede una suggestiva sfilata in campo, seguita dalle foto di rito e dalla consegna di premi per tutti i partecipanti.

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