Metro, al via gli scavi in via Roma 

Il maltempo sembra essere passato e i lavori per la metro di superficie in via Roma, nel tratto tra piazza Amendola e piazza Matteotti, procedono spediti. Le ruspe stanno preparando la sede nell’area recintata, dove saranno realizzati i doppi binari. Pochi, sino a oggi, gli intralci al traffico. Sino a oggi le due rotatorie sono state la soluzione migliore e con lo spegnimento dei semafori la circolazione è addirittura più fluida di quando non c’era il cantiere.

Ruspe in azione

Superate le festività pasquali, già da oggi le ruspe torneranno in azione in quella che sino al 16 marzo era la corsia preferenziale riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale: bus di Arst e Ctm, Ncc, taxi e mezzi di soccorso. Operai e camion, dopo le misurazioni, hanno iniziato gli scavi nel primo tratto di via Roma lato mare, quello di fronte a piazza Deffenu e proseguiranno verso quello che dovrebbe diventare il capolinea della linea 3 della metro di superficie. Si fermeranno, salvo imprevisti, durante la 38ª edizione dell’America’s Cup, in programma nel capoluogo dal 21 al 24 maggio. La manifestazione velica, che richiamerà in città migliaia di appassionati, oltre ai team delle squadre che stanno già occupando alberghi e b&b dell’area metropolitana, resta il nodo più delicato. Il porto sarà uno dei punti principali dell’evento e un cantiere non sarebbe certo una bella vetrina per Cagliari. Per questo, oltre allo stop, la recinzione del cantiere sarà coperta con i loghi ufficiali dell’America’s Cup. Inoltre, per garantire un flusso regolare e sicuro di turisti e appassionati, in via Roma saranno garantiti tre attraversamenti pedonali tra il lato portici e il lato mare.

Nuova rivoluzione

Oggi, dalle 9, partirà una nuova rivoluzione, sempre legata ai lavori per la metro. Per risolvere alcune interferenze tra le condotte del gas e la linea di trasporto pubblico, sino al 14 aprile sarà revocata la corsia riservata a bus e taxi nel tratto tra via Sonnino e via XX Settembre. In viale Bonaria, all’incrocio con via Sonnino, le direzioni consentite saranno dritto e destra. In via Sonnino, nella semicarreggiata destra all’incrocio con viale Bonaria, la direzione sarà obbligatoria a destra. In viale Diaz, tra piazza Amendola e via Sonnino, chiusura al traffico in entrambe le direzioni a eccezione del transito per i passi carrabili e i mezzi di soccorso. In viale Diaz, direzione via Roma, all’incrocio con via Sonnino direzione obbligatoria a destra. In via Pirastu è prevista chiusura al traffico nella corsia destra, con percorrenza da via Campidano a viale Diaz, e nella stessa via Campidano direzione obbligatoria dritto e senso vietato all’incrocio con via Pirastu.

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