Mercato agroalimentare, proteste per le buche stradali 

La strada per raggiungere il mercato agroalimentare di Sestu è sempre più piena di buche. E clienti ed operatori protestano duramente. «Il punto più critico è la bretella che dalla strada provinciale 2 conduce al mercato», spiega Vincenzo Pisano, presidente di Coagri Sardegna, la società di gestione della struttura, «qui c’è un continuo via vai di mezzi pesanti, la situazione peggiora ogni giorno di più. E perdiamo clienti, scappano via. Per questo ho raccolto le segnalazioni di vari operatori che lavorano qui. Abbiamo mandato pec al Comune, scritto più e più volte, ma per ora sono rimaste lettera morta».

Giovanni Troja aggiunge: «Altro che buche, parlerei di voragini. Mi reco spesso al mercato per aiutare un amico ma è sempre più difficile». Giorgio Colizzi continua: «Io ci vado spesso da cliente, il mercato è sicuramente un ottimo posto per fare acquisti, ma raggiungerlo è diventato sempre più un’avventura, un giorno o l’altro mi si romperà l’auto». Situato in una zona alla periferia di Sestu, il mercato è da tempo un punto di riferimento, soprattutto per il commercio all’ingrosso. Le strade circostanti sono già state oggetto di lamentele in passato. In questo caso la competenza è comunale, e il punto si aggiunge al lungo elenco di zone con buche stradali nel territorio. Un problema peggiorato dal maltempo, mentre si attende il programma per i nuovi lavori per riasfaltare le strade. «La situazione è stata segnalata agli uffici tecnici, contiamo di intervenire in quel punto quanto prima», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Meloni.

RIPRODUZIONE RISERVATA