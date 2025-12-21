VaiOnline
Sant’Elia.
22 dicembre 2025 alle 00:31

Mercatino Cuore, espositori in rivolta: «Così ci togliete il pane» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non si placano le polemiche sul mercatino Cuore di Sant’Elia, costretto ancora una volta a fermarsi o a spostarsi. Per la partita Cagliari–Pisa, l’iniziativa è stata annullata e, su proposta dell’amministrazione comunale, alcuni espositori sono andati a Monserrato per i mercatini di Natale. Una soluzione che, però, non ha convinto tutti.

In via Porto Botte erano attesi 25 hobbisti, ma tra pioggia e incertezze solo in 8 hanno allestito il proprio banchetto. La fotografia di una realtà che, secondo alcuni, non trova uno spazio stabile nel capoluogo. «Abbiamo accettato questa alternativa perché a Cagliari il mercatino non può svolgersi né quando c’è la partita né quando piove. E quando inizieranno i lavori per lo stadio, che fine faremo?» denuncia Giorgio Atzori, del comitato spontaneo Mercatino Cuore. «Anche questo spostamento ha creato malumore, perché di fatto si toglie il pane dalla bocca agli espositori, cosa che prima non succedeva». Il malcontento, spiegano, riguarda una gestione che rende sempre più complicata la continuità dell’iniziativa. «Siamo riusciti ad avere un incontro con l’assessore Serra una sola volta e poi più nulla. La cosa ci preoccupa. Se si blocca il mercatino, si bloccano 600 persone», conclude Atzori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.