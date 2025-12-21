Medilav regina del 2025 

La Medilav chiude il girone Over e il 2025 da regina e con un successo (2-1, gol di Murgia e Zuddas) nel match di cartello contro la Muppet, a cui non basta la rete di Grandulli. La De Amicis a sua volta festeggia a dovere il suo trentacinquesimo anno di attività: il 3-1 sulla Sporting Diddo’s lancia i cagliaritani al secondo posto. Come da pronostico il Bar Dessì regola con un doppio Burris la Toti Longe Bar e conserva la quarta posizione.

Una tripletta di Amorevole e il sigillo di Ferrari valgono il 4-3 della Neri Antiquariato/Barracca Manna su Gli Incisivi (a segno con una doppietta di Cocco e con Angioi), mentre Amadou regala un punticino alla sua Jupiter contro i Kaproni (in rete con Birindelli su rigore). I biancazzurri, a digiuno di vittorie da oltre un mese, vengono agganciati dall’Aiace che col 4-1 a domicilio sul Settimo 1967 (in gol con Angius), griffato da Lussu (tripletta) e Caboni, sale al settimo posto.

La Stella Rossa Villacidro (a riposo) conserva la vetta dei Master: la vice capolista Santiago non va oltre il 2-2 con il Settimo 1967 e resta a un punto inseguita dall’Is Cortes, che gioca stasera lo scontro diretto con il Deximu. Una rete di Frau riporta al successo dopo tre turni il Kalagonis (1-0 sulla Fedele Lecis), mentre Muppet e Thermomax pareggiano 2-2 nella sfida diretta: a Pinna e Pulisci rispondono Floris e Dessì.

Onnis e Podda consentono all’Atletico Uta 1984 di tornare al successo dopo due mesi (2-0 sul Flamengo). Vittoria dopo quattro turni anche per la Jasp Mercato San Benedetto (3-0 sui 4 Mori Samassi).

Prima sconfitta

Il 2-0 sulla Libertas Barumini conferma in vetta negli Ultra la Fly Divani che stacca i Colonial Fruits, fermati sul 3-0 dalla Pgs Audax Frutti d’Oro: Astolfi, Dessì e Pinna firmano il tris dei biancoverdi (terzi in classifica). La cinquina sui Teddy Boys vale il quarto posto per il Brancaleone. Successo di misura per il Cagliari 2020 sugli Amatori Elmas 2024, che restano terzultimi. Horsham/La Fenice-Albedo termina a reti bianche. Zuddas Gomme G&G-Calasetta e Cra RS Mediterranea/Ulisse-Nivea Karalis sono i posticipi di giornata.

Chiude il 2025 con in bellezza la regina dei Senior De Amicis grazie al rotondo 7-0 sulla Polisportiva Orrolese. Successo anche per la Cra Regione Sardegna sul Deximu (2-1), mentre cade l’Accademia Sulcitana (3-1 con il Sebariu). Gli Incisivi infine si impongono sull’El Carnicero per 2-1. Maracalagonis-I Love Monserrato è il posticipo di stasera.

RIPRODUZIONE RISERVATA