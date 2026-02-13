Market della droga: un arresto 

L’indicazione arrivata agli investigatori della Squadra Mobile era precisa: un giovane, nella sua abitazione a Mulinu Becciu, gestiva un discreto traffico di droga rivolto soprattutto a ragazzi della zona. Così dopo aver effettuato degli appostamenti, i Falchi giovedì hanno deciso di intervenire sorprendendo il sospettato, Tommaso Lilliu, 19 anni, nella sua camera da letto.

La perquisizione ha permesso di recuperare più di quattro etti tra hascisc e marijuana, il necessario per la preparazione delle dosi e due fogli con nominativi e contatti di quelli che quasi certamente erano gli acquirenti. Il giovane, incensurato, come disposto dal pm Andrea Chelo è stato arrestato. Dopo una notte ai domiciliari, ieri mattina è stato processato per direttissima: il giudice Simone Nespoli ha concesso al 19enne i termini a difesa, come richiesto dal suo avvocato Riccardo Floris, con obbligo di firma. Prossima udienza il 24 marzo.

I nascondigli

Come ricostruito dai Falchi, sotto il coordinamento del dirigente Davide Carboni, il giovane nella sua camera da letto aveva tutto il necessario per la lavorazione della droga: un bilancino di precisione, fogli di pellicola trasparente, buste sottovuoto e diverse confezioni di droga (recuperate anche nel comodino della stanza). Alla fine, in totale, gli agenti della Mobile hanno sequestrato 140 grammi di marijuana e 270 di hascisc.

Nomi e contatti

Le indagini proseguiranno per cercare di risalire alle persone che fornivano la droga a Lilliu e per capire se avesse dei complici nella vendita delle sostanze. Di particolare interesse investigativo, secondo i poliziotti della Squadra Mobile, anche l’elenco dei nominativi e dei contatti riportati nei fogli trovati nella stanza del giovane. Oltre a ricostruire l’attività di spaccio, che secondo le accuse era fiorente e rivolta in particolare a una clientela giovane, si potrebbe anche risalire ad altre piazze di spaccio presenti nella zona. (m. v.)

