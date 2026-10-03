Marina, un rione sempre più multietnico 

Cagliari, città aperta, multiculturale e dinamica. E per arrivare a questo di parte dalla Marina con dei progetti di animazione socio culturale da realizzare proprio con la finalità di integrare e unire il maggior numero di persone. Verrà presentato martedì, alle 16,30 nella sala Search l’avviso pubblico per gli enti del terzo settore, il progetto Marea.

Un’iniziativa aperta anche a cittadini e a portatori d’interesse. Saranno presenti l’assessora alla cultura spettacolo e turismo, Maria Francesca Chiappe, il dirigente del servizio Filippo Farris, la funzionaria del servizio Daniela Pompei, Federica Vittori e Giulio Brogi dell’associazione Che Fare. Il progetto Marea per il quartiere Marina è rivolto principalmente a enti no-profit del territorio che vorranno presentare iniziative da finanziare che vadano nella direzione di una sempre maggiore partecipazione di persone nel quartiere. L’obiettivo dell’avviso è attuare l’operazione Pn Metro 21-27 “Cagliari città aperta, multiculturale e dinamica”, in questo caso concentrato sul rione che dà sul lungomare del porto. Saranno finanziati progetti di animazione socio-culturale.

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