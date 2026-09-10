Marina Piccola, il parcheggio allagato da una perdita 

A Marina Piccola l’acqua scorre anche sui marciapiedi. Da maggio una perdita nella rete idrica ha trasformato una parte dei parcheggi in una grande pozzanghera. Sul cancello del Team Kayak Sardegna è ancora affisso l’avviso di un intervento effettuato da Abbanoa a giugno, ma il problema non è stato risolto.«La perdita c’è da più di quattro mesi, almeno da maggio. È una vergogna», racconta Massimo Liotti, che da quattro mesi trascorre le vacanze a Marina Piccola. «So che anche l’anno scorso c’era una perdita nello sterrato. Credo abbiano chiamato Abbanoa, ma ancora non hanno risolto. Sta creando disagi per chi passa».A segnalare la situazione è anche il presidente del Kayak Team, che parla di una perdita già nota e di diversi interventi richiesti senza una soluzione definitiva. «È uno schifo. Abbiamo anche le lettere di intervento di Abbanoa, ma non è cambiato nulla». Secondo quanto riferito, nell’ultimo contatto sarebbe emersa anche una questione legata alla competenza dell’area: «L’ultima volta ci hanno detto che è del Demanio».Il problema riguarda una condotta che alimenta il contatore della struttura e le abitazioni nella parte superiore. «Era successo anche due anni fa e anche allora erano intervenuti dopo quattro mesi. Questa volta è così da maggio. A giugno è venuto un tecnico, poi più nulla».La condotta, spiega il presidente, avrebbe più di quarant’anni e sarebbe realizzata con un vecchio tubo in polietilene. Intanto l’acqua continua a uscire e a formare una vera e propria piscina nell’area dei parcheggi. «Questa è acqua persa che paghiamo». Abbanoa, dopo le segnalazioni, ha comunicato che l’intervento è programmato per oggi.