Marijuana nascosta in casa 

L’operazione dei carabinieri della Compagnia di Jerzu che alcuni giorni fa è sfociata nell’arresto a Escalaplano di una persona per il possesso di droga e di una spada modello Katana non è il Claudio Locci indicato nel servizio, che ha 52 anni contrariamente all’uomo finito in manette (47enne). Lo segnala il diretto interessato che, difeso dall’avvocata Maria Chiara Leone, è estraneo alla vicenda. I militari nell’operazione hanno trovato cinque piantine di cannabis indica dell’altezza media di due metri e anche 732 grammi di marijuana.

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