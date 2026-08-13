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Eccellenza.
14 agosto 2026 alle 00:10

Marigosu torna in Sardegna L’ex Cagliari al Villasimius 

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Villasimius . Il Villasimius continua a costruire. Dopo i primi movimenti di mercato, la società gialloblù, guidata in panchina dal tecnico Federico Cocco, aggiunge altri innesti in vista della nuova stagione di Eccellenza. Il nome più prestigioso è quello di Federico Marigosu, classe 2001, cresciuto nel vivaio del Cagliari e capace di collezionare due presenze in Serie A: l’esordio il 26 luglio 2020, a soli 19 anni, subentrando in Cagliari-Udinese sotto la guida di Walter Zenga. In carriera ha poi giocato in Serie C con Olbia e Grosseto e in Serie D con Trapani – dove ha conquistato play-off e campionato – oltre a Prato, Matera e Vigor Lamezia. «Il calcio è una passione che porto con me fin da bambino», racconta il nuovo acquisto, pronto a rimettersi in gioco dopo le esperienze lontano dall’Isola.

Con lui anche Paolo Fantini, portiere dal Selargius, Marco Piras, centrocampista dalla Ferrini, Mattia Cozzuto, difensore dalla Gialeto. Poi Marco Ornano, duttile terzino destro reduce dal secondo posto in Promozione con il Castiadas e cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. Renato Piga, centrocampista d’esperienza che con l’Iglesias ha alzato la Coppa Italia. E il giovane attaccante Manuel Mura, classe 2007, prospetto di categoria proveniente dall’Atletico Masainas. In difesa è confermato anche Michele Zedda, alla sua seconda annata in gialloblù. Nuovi tasselli che uniscono qualità, esperienza e gioventù: il Villasimius punta con decisione a essere protagonista in Eccellenza.

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