I minerari.
22 dicembre 2025 alle 00:28

«Ma il Carbonia deve salvarsi» 

Carbonia. Difensori sempre sul pezzo, centrocampisti convinti che non fosse il caso di lasciarsi andare a troppi fronzoli, attaccanti generosi e spietati.

Con questa ricetta cucinata nell’anticipo del sabato il Carbonia si è tolto lo sfizio e il lusso di superare 2-0 la capolista Ilvamaddalena portando a casa tre punti che in chiave salvezza sono oro colato. I minerari ora sono ottavi con 21 punti. Eppure nella squillante vittoria di due giorni fa, forse anche più rotonda del risultato netto e inequivocabile, c’è qualcosa che non quadra: ma davvero i minerari pensano solo a confermare il campionato? Graziano Mannu, l’allenatore dei biancoblù, non vuole sentire altre considerazioni: «Prima si arriva alla quota prefissata per la salvezza. Testa rivolta del tutto a questa missione e per riuscirci servono gare come quella contro l’Ilva, che obiettivamente i ragazzi hanno interpretato alla perfezione: faccio anche fatica a capire quale reparto abbia offerto di più, considerati i 90 minuti straordinari che abbiamo disputato».

Posto che l’intero pacchetto arretrato è parso insuperabile, nel match contro i maddalenini è emerso però un calciatore su tutti: Tomas Pavone, attaccante argentino di 35 anni alla sua seconda stagione col Carbonia, a tratti più fulgido di alcuni adolescenti. Ci sono stati momenti in cui è andato lui in ripiegamento a centrocampo negli sgoccioli del match. Non era scontato.

Con la doppietta di sabato è salito a quota 8 gol, vice capocannoniere del campionato di Eccellenza. Dietro di lui per il Carbonia c’è il fantasista Andrea Porcheddu con sette reti, che sul finire di gara ha subito un fallo costatogli la frattura del setto nasale. Potrebbe tuttavia venire recuperato per l’inizio del girone di ritorno.

