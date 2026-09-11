L’Unione sportiva riparte e fa un appello: «Giovani, unitevi a noi» 

Dopo un anno e mezzo di stop, a Sorgono rinasce l’Unione sportiva locale che si ripromette di mettere insieme gli appassionati di calcio e pallavolo. Nei giorni scorsi l’elezione del nuovo direttivo: presidente l’imprenditore Tonino Angius affiancato dalla vice Francesca Musu, dalla segretaria Mariangela Ligios e dal cassiere Antonio Meleddu. Si aggiungono altri 14 dirigenti, fra imprenditori e giovani da sempre attivi nel volontariato.

Sullo sfondo la regia dell’amministrazione comunale, con il vice sindaco Peppe Murru e l’assessora ai Servizi sociali Anatolia Corriga impegnati dai mesi scorsi. Ora i primi passi con la squadra di calcio pronta a disputare il campionato di terza categoria e la pallavolo maschile e femminile nei gironi regionali. «Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile - dice Murru - ma puntavamo a far ripartire le attività sportive da tempo ferme. Crediamo che lo sport sia un elemento imprescindibile della vita locale, come motivo di aggregazione, stile di vita sano e rappresentanza della comunità». Aggiunge Corriga: «Volevano ridare agli appassionati una casa che li facesse sentire rappresentati e siamo felici di aver fatto un primo ma importante passo. Il percorso sarà impegnativo ma saremo al fianco della dirigenza per farlo assieme. Il nostro grazie va anche al vecchio direttivo per il supporto e l’impegno negli anni». Angius che ha tracciato gli obiettivi: «Siamo immersi nella costruzione della nuove rose per il calcio e la pallavolo. Lanciamo un appello a tutti i giovani a unirsi a noi. Le porte sono spalancate anche agli sportivi del territorio».