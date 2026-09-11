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Ciclismo Juniores.
12 settembre 2026 alle 00:29

Lunigiana: belgi super in salita, Balliana ottavo 

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Le due semitappe di ieri - finalmente con il sole - al Giro Internazionale della Lunigiana hanno confermato il dominio degli Juniores belgi. Ma se la prima frazione, Fivizzano-Marina di Massa (54,6 km piatti volati a 49,876 di media) ha visto otto corridori anticipare di 7” il gruppo compatto, col sardo Daniele Santamaria ottimo 17° (10° nello sprint del plotone), la seconda ha rivoluzionato la classifica.

Le tre salite sparse lungo i 45,8 km della Vezzano Ligure-Riomaggiore hanno esaltato le qualità dei ciclisti belgi, con i primi due della classifica mondiale di categoria in evidenza e il campione italiano Enrico Balliana nella top ten (8° a 59”). Ha vinto il campione uscente Seff Van Kerckhove (Decathlon U19) battendo in una volata a due l’austriaco Michael Hettegger (Lidl-Trek Junior), con l’altro belga Vic De Smet (Soudal Quick-Step U19) terzo a 9” e l’azzurro Patrick Pezzo Rosola a 12”, davanti a Luca Giugnino (5° a 15”). Ottavo Enrico Balliana (Sardegna) che ha regolato il gruppetto inseguitore e che adesso è 10° in classifica a 1’05” dal belga. Il ragazzi di Arborea ha mandato un bel segnale al ct Dino Salvoldi. Oggi chiusura con una tappa durissima, da Castelnuovo Magra a Casano di Luni, 108,1 km con quattro salite e 1600 metri di dislivello.

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