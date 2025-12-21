L’Under 20 vince anche a Firenze 

Fiorentina 0

Cagliari 1

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli, Trapani, Turnone, Sadotti, Sturli (9’ st Balbo), Montenegro, Conti (33’ st Deli), Puzzoli (33’ st Jallow), Atzeni (22’ st Mazzeo), Angiolini (22’ st Kone), Braschi. In panchina Fei, Masoni, Bonanno, Maiorana, Batignano, Evangelista. Allenatore Antonelli.

Cagliari (4-3-1-2): Kehayov, Grandu, Cogoni, Franke (1’ st Prettenhoffer), Marini (1’ st Nunn), Malfitano, Russo (38’ st Roguski), Tronci, Sulev (1’ st Goryanov), Mendy (22’ st Costa), Hamdaoua. In panchina Auseklis, Are, Vargiu, Doppio, Pibiri, Cardu. Allenatore Pisano.

Arbitro: Castellone di Napoli.

Rete: nel pt 20’ Mendy.

Note: ammoniti Marini, Franke, Russo. Rec. 1’ e 4’.

Il 2025 della Primavera finisce come meglio non poteva. L’Under 20 del Cagliari fa lo scherzetto alla Fiorentina capolista e trova la seconda vittoria consecutiva. Così come mercoledì contro l’Atalanta, anche ieri al Viola Park i rossoblù passano trionfalmente, Ed è proprio il capitano Cogoni a creare il gol della vittoria. Al 20’ dopo aver recuperato palla, prosegue la corsa e, servito da Hamdaoua, mette in mezzo il pallone che Mendy indirizza in porta senza problemi. L’attaccante senegalese aveva già segnato una settimana fa nella sconfitta (4-3) contro l’Inter, un gol poco importante per il risultato. Quello di ieri è stato decisivo per invertire la rotta. A Firenze il Cagliari la seconda vittoria di fila, contro una squadra imbattuta in casa.

