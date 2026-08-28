L’ucraino Fedorov  consulente del ministro Crosetto 

L’uomo simbolo della rivalsa tecnologica dei droni di Kiev nella guerra contro Mosca, ma in contrasto con la linea di Zelensky tanto da lasciane il governo, diventa consulente della Difesa italiana. Mykhailo Fedorov, ex ministro della Difesa ucraina, offrirà il proprio supporto nel campo dell’Innovazione militare del nostro Paese.

Dopo aver rifiutato le richieste arrivate da altri Stati, Fedorov ha deciso di lavorare al fianco dell’Italia mettendo a disposizione le proprie conoscenze: non a caso nell’incontro avuto con il ministro Guido Crosetto i temi principali sono stati i droni, la difesa aerea e i sistemi cosiddetti “unmanned”, ovvero quei veicoli o dispositivi comandati a distanza oppure a guida autonoma.

L’ex ministro, 35 anni, si era dimesso lo scorso luglio dal suo incarico nel governo Zelensky dopo uno scontro con i vertici delle forze armate, suscitando la reazione di molti ucraini, scesi in piazza per chiedere il suo reintegro. Lo stesso Fedorov, visto come un politico non coinvolto negli scandali di corruzione che hanno invece colpito l'entourage di Zelensky, era arrivato recentemente ad invocare nuove elezioni. In queste ore lo stesso Fedorov, che in un post annuncia il suo nuovo incarico, specifica che «l’esperienza dell’Ucraina può diventare la base per un nuovo modello di difesa europeo». Esprime soddisfazione il ministro Crosetto: «In uno scenario caratterizzato da trasformazioni repentine e senza precedenti, nel quale il cambiamento costituisce una costante, è imprescindibile ricercare opportunità di confronto e di scambio di esperienze. Per questo sono lieto che Mykhailo Fedorov abbia accettato di offrirmi la sua consulenza quale advisor per l’Innovazione della Difesa. Oggi non basta più la semplice conoscenza delle nuove tecnologie».

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