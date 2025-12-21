VaiOnline
Al Comunale.
22 dicembre 2025 alle 00:28

l’Ovodda è ancora vivo, ne fa le spese il cannonau 

Cannonau Jerzu 0

Ovodda 1

Cannonau Jerzu (4-2-3-1) : Ganadu, Fe. Serra, Pancotto (13’ st Fa. Serra), Santoro, F. Carta (19’ st Festa); Furcas (42’ st Deiana), Moio Pace, Erriu (24’ st M. Lai); Muceli, R. Serra, M. Serra (37’ st Sirigu). In panchina Casula, Boi, Spano. Allenatore Piras.

Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Cherif, Sedda, Keita, Satta (16’ pt Contu); Tatti, Patteri, Mattu, Bilea; Medde (17’ st Biscu), Sedda. In panchina Angioi, L. Lai, Vacca. Allenatore Crisci.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Rete : st 34’ Bilea.

Note : ammoniti Contu, Cherif, Furcas, M. Serra; spettatori 250.

Jerzu. C’è vita per l’Ovodda. I barbaricini, ultimi in classifica, espugnano Jerzu e ringraziano il centrocampista rumeno Bilea, autore di un gol da antologia dopo che la sua squadra rischia di soccombere più volte con Erriu (20’), Serra e di nuovo Erriu (26’). Per gli ospiti Medde gira di testa al 32’. A inizio ripresa Muceli calcia di prima intenzione ma il portiere conferma di essere in gran giornata. All’8’ ci prova Mattia Serra, al 33’ Sedda dell’Ovodda scipua una clamorosa occasione. È l’anticamera del gol: Bilea (34’) calcia una punizione da 25 metri che s’insacca sotto l’incrocio.

