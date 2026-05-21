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Nurri-Isili.
22 maggio 2026 alle 00:36

Lotta al randagismo, microchip gratuito per i cani

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Quella del 27 maggio prossimo sarà una giornata interamente dedicata agli amici a 4 zampe. A Nurri il canile Sos Ozastros ha organizzato una microchippatura gratuita grazie alla collaborazione con le Asl di Cagliari e Sanluri. Un invito dunque ai tutti i cittadini interessati di partecipare a questa iniziativa. «È necessario farlo», dicono gli organizzatori, «oltre che essere un obbligo di legge, per il bene del proprio cane, che in caso di smarrimento potrà essere identificato e restituito al proprietario». L’applicazione del microchip, e la contestuale iscrizione all’Anagrafe degli animali d’affezione, sono un requisito per ottenere il passaporto europeo e poter viaggiare con il cane. «La microchippatura è lo strumento principale per prevenire l’abbandono e combattere il randagismo», dice il sindaco di Isili Luca Pilia. «Ogni cane registrato è un cane protetto e un potenziale costo in meno per la collettività». Attualmente a Nurri ci sono circa una decina di cani di proprietà del Comune di Isili. «Il numero di cani ospitati presso il canile», spiega Pilia, «è drasticamente diminuito, ma il mantenimento di questi animali rappresenta ancora un costo ingente e costante per il bilancio comunale e, di conseguenza, per le tasche dei cittadini». L’adozione potrebbe dunque essere un altro modo per gestire questo problema e diminuire le spese.

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