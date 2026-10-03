L’Ossese ad Afragola va alla ricerca di un nuovo colpaccio 

Altro giro, nuova corsa per l’Ossese, alla sua terza trasferta in Serie D (la prima in terra campana). Ad Afragola, oggi alle 14 allo Stadio Comunale Luigi Moccia, sfida la formazione di casa per la quinta giornata del Girone G. Dirigerà l’incontro l’arbitro Paolo Zantedeschi della sezione di Verona, coadiuvato dagli assistenti Federico Gobbo (sezione Padova) e Dario Lorenzon (sezione Treviso).

L’Afragolese arriva da tre pareggi nelle prime tre giornate, un poker dato (4-0 ai danni del Venafro) e uno subito, nell’ultima giornata, in trasferta contro il Città di Anagni. I bianconeri, da matricola, hanno fatto meglio, inanellando tre risultati utili di fila (due vittorie e un 1-1), prima di esser caduti con l’UniPomezia (2-0) e aver fermato, al Walter Frau, la corsa della capolista Sarnese (2-2).

Ad Afragola, l’Ossese dovrà fare a meno, causa infortunio, del classe 2008 Andrea Piras e di Mirko Fidanza (una delle note più liete di questo inizio di stagione). Carlo Cotroneo potrebbe ributtare dall’inizio Francesco Mura o rispolverare Riccardo Fancellu da braccetto di destra. Non è escluso, altresì, che possa cambiare sistema, battezzando una linea a quattro per non specchiarsi col rodato 3-5-2 del tecnico di casa Gianluca Esposito.

Probabile formazione

Ossese (3-5-2) : Forzati; F. Mura, Idda, Di Pietro; Tuseddu, Nurra, Tesio, Mainardi, Mamia; Bolzicco, Tapparello. Allenatore Cotroneo.

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