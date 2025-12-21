VaiOnline
I galluresi.
22 dicembre 2025 alle 00:28

L’Olbia è in zona rossa «Il momento è difficile» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Olbia. L’Olbia archivia il girone di andata del campionato di Serie D con una sconfitta, 19 punti e il quattordicesimo posto in classifica. Alla luce dei risultati che hanno completato ieri il turno, i bianchi pagano con lo scivolone in zona retrocessione lo 0-1 maturato sabato al Nespoli nel derby con la Cos.

Ciò che tuttavia preoccupa davvero è il perdurare dell’incertezza ai pianti alti del club, dalla quale deriva anche l’impossibilità di rinforzare un organico ai minimi termini. «Il momento è difficile: che sia necessario fare qualcosa sul mercato è sotto gli occhi di tutti», ha detto l’allenatore Giancarlo Favarin nel post partita, «abbiamo bisogno di alternative, giocatori adatti per il campionato che ci aspetta da gennaio quando saremo chiamati a fare un mezzo miracolo per conquistare i 23 punti che servono per salvarsi. Sul piano dell’impegno i ragazzi stanno facendo cose inaspettate ma il morale è sotto i tacchi, un po’ per i risultati e un po’ per il resto, perché niente ti dà serenità», ha aggiunto il tecnico alludendo alla situazione societaria.

L’imprenditore Romi Fuke ha confermato il suo interesse nell’acquisizione dell’Olbia, ma attende l’ultimo bilancio e i tempi sono stretti. Mercato a parte, se non entrano soldi nelle casse societarie per pagare gli stipendi arretrati la classifica peggiorerà per la penalizzazione (un punto per ogni mensilità non versata) che arriverà dopo il 31 gennaio, termine ultimo per presentare le liberatorie dei giocatori che attestino il saldo delle spettanze al 31 dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.