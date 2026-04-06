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07 aprile 2026 alle 00:37

Lo stupore dei turisti davanti al corteo: «È tutto incantevole» 

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Dice: «Guarda, sono i buoi di Sant’Efisio». Rachele Prandini, da Ravenna, si volta verso l’amica e le indica lo schermo del cellulare. Trasmette l’immagine appena scattata di Ti stimu e Po cantu bivu mentre sotto Carlo Felice attendono il rientro della processione dalla Cattedrale, direzione Stampace. «Avevo già partecipato alla festa di Sant’Efisio alcuni anni fa ma non sapevo che i festeggiamenti cominciassero ben prima dell’1 maggio. È una tradizione straordinaria», dice. Una tappa turistica, la sua, accompagnata da foto ricordo, unita «per caso» a un momento di preghiera con la processione del lunedì dell’Angelo.

Ecco il primo prodigio di Sant’Efisio, appena curato dopo la frattura alla mano subita lo scorso anno: il Martire guerriero riesce a trascinare già diversi turisti in città. «Veniamo da Salerno, abbiamo visto la processione e siamo rimasti incantati. Sappiamo che il giorno della Festa, il primo maggio, è uno spettacolo molto più grande», dicono due avvocati. «È una meraviglia», fanno eco marito e moglie arrivati da Roma. È solo la prima uscita: il Primo maggio sarà l’apoteosi. ( ma. mad. )

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